Başörtülü kadınlara hakaret eden kadın gözaltına alındı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kadın, gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 23:35, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 23:37
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli N.Ş. (63) hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Ş, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.