Sivas'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Tahtalı köyü yakınlarında meydana geldi. Lütfü Tek idaresindeki 41 AIT 731 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçarak ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.