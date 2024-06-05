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ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ANKA III insansız hava aracı ile Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, kol uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 22:53, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 23:05
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ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, ANKA III ve HÜRJET'in birlikte gerçekleştirdiği uçuşta ANKA III 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı. Uçuş, 50 dakika boyunca 7 bin feet irtifada ve 165 knot hızla gerçekleştirildi.

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