ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, ANKA III ve HÜRJET'in birlikte gerçekleştirdiği uçuşta ANKA III 8'inci, HÜRJET ise 66'ncı sortisini tamamladı. Uçuş, 50 dakika boyunca 7 bin feet irtifada ve 165 knot hızla gerçekleştirildi.