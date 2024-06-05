Bursa'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AFAD ekipleri, koku nedeniyle bölgede hava ölçümü yaptı. Ölçüm sonuçlarının normal olduğu öğrenildi.

Çalışanların ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kestel ilçesine bağlı Erdoğanköy Mahallesi'ndeki boya fabirkasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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