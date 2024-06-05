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Şehit olurken 20 kişiyi kurtardılar

Kayseri'de kaza kırıma uğrayarak düşen eğitim ucağıyla ilgili soruşturma sürüyor. Kazada şehit olan iki pilotun fedakarlığı sayesinde 20 işçinin hayatının kurtulduğu öğrenildi. Temel uçuş eğitiminde kullanılan bu tip uçaklarda koltuk fırlatma sisteminin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2024 23:25, Son Güncelleme : 05 Haziran 2024 23:25
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Şehit olurken 20 kişiyi kurtardılar

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı.

İçinde Hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in olduğu uçak ayçiçeği tarlasına düştü. Kazada 2 pilot da şehit oldu.

20 KİŞİYİ KURTARDILAR

Acı olayın ardından pilotların kendi canlarını hiçe saydıkları ortaya çıktı.

Uçağın düştüğü tarlada aralarında çocukların da olduğu 20 mevsimlik işçi vardı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre pilotlar son anda yön değiştirerek işçilerin hayatını kurtardı.

İşçiler, "Bize doğru gelirken bizi fark etti. Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi." ifadesini kullandı.

Şehit Pilot Albay Uğur Yıldız, Hava Kuvvetleri'nde uzun yıllar boyunca görev yaptı. Meslek hayatı boyunca jet motor sistemlerindeki uzmanlığıyla tanındı.

Şehit Pilot Albay Gökhan Özen ise 48 yaşında ve 9 yaşında çocuğu vardı.

Şehidin ağabeyinin de pilot albay olduğu öğrenildi.

EĞİTİM UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Kaza kırım ekibinin uçağın enkazı üzerindeki çalışmaları sürüyor.

Başlangıç uçuş eğitiminde kullanılan bu uçak tipinde fırlatma koltuğu sistemi bulunmuyor.
Pilotların telsizle herhangi bir acil durum çağrısında bulunmadığı öğrenildi.

Uçak bakım sürecindeyken tecrübe uçuşları iki pilot tarafından yapılıyor. Çünkü pilotlardan biri manevra yaparken diğer pilot da uçaktaki sistemlerin doğru çalışıp çalışmadığını not alıyor.

Kaza kırım ekibinin ön raporunun ardından bakım ve onarım işlemlerinde bir eksiklik ya da ihmal olup olmadığına ilişkin inceleme yapılması da bekleniyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Pilotların hayatını kaybettiği uçak kazası bölgedeki bir evin güvenlik kamerası tarafından sesli ve görüntülü olarak kaydedildi.

Görüntülerde uçağın bir süre motor sesinin duyulduğu, motor sesinin kesilmesinin ardından uçağın hızla yere dik şekilde düştüğü, ardından da ay çekirdeği tarlasında alev topunun yükseldiği görüldü.

Görüntülerde, tarım işçileri ve vatandaşların uçaktaki alevlere su döktükleri, bazılarının ise ay çekirdeklerini sökerek alevlerin üzerine attığı, bazı vatandaşların da elleri ile tarladaki toprakları alevlere atarak söndürmeye çalıştıkları görüldü.

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