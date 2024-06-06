6 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in kabrine ve Ebedi Meşale Anıtı'na çelenk bırakacak, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek. TÜRKPA üyesi Meclis Başkanlarının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabulüne katılacak Kurtulmuş, TÜRKPA Asamble Konseyi 13. Toplantısı, TÜRKPA 13. Genel Kurul Toplantısı ile TÜRKPA Üyesi Parlamento Başkanları ortak basın toplantısına iştirak edecek.

(Bakü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliği 53. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumu'nda konuşacak.

(Cenevre)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Başkent Millet Bahçesi'nde ÇEVREFEST'in açılışını gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını duyuracak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentinde yoğunlaşan saldırıları, bölgedeki insani kriz ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes konusundaki açıklamalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2024 Hac organizasyonuyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Mekke/12.30)

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 6. Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Evian-les-Bains/12.30)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde ikinci maçını Polonya ile yapacak.

(Fukuoka/13.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.30)