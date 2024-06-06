Büyük İstanbul depreminde felaket kapıda!

Küçükçekmece'de geçen Pazar günü kendiliğinden çöken binanın ardından önceki gün Bahçelievler'de bir binada kısmi çökme meydana geldi. Peş peşe yaşanan çökmeler üzerine İBB yönetiminin kentsel dönüşümde sınıfta kaldığı bir kez daha gözler önüne serildi.



İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı, TOKİ ve AK Partili belediyelerce yapılan dönüşüme engel olmak için defalarca mahkemenin yolunu tutan CHP'li yönetim, 2020'da Hızlı Tarama Yöntemleri ile Bina İncelemesi Projesi başlattı.



160 bin talep toplayan İBB'nin sadece 35 bin yapıda hızlı tarama testi yapabildi. İncelenen yapılardan bin 556'sının yüksek riskli ve çok riskli olduğu tespit edildi. Kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumdaki bu yapılardan bugüne kadar sadece 178 binanın yıkımı gerçekleştirebildi.



YIKIM BEKLEYEN BİNALAR GÖRÜNTÜLENDİ

SABAH ekibi de İstanbul'un dört bir yanında kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda olan binaları fotoğrafladı.

İşte o binalardan bazıları:

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan binada oluşan çökme sonrasında paslı demirler görülmeye başladı. Apartman sakinleri binanın sallandığını ev sahibine iletmelerine rağmen ev sahibinin kentsel dönüşüm yapmadığını kendilerine ilettiğini belirtti.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir başka binanın balkonunda meydana gelen çökme sonrasında paslı demirlerin ortaya çıktığı görüldü.



Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Kiraz Sokak'ta bulunan bina da atıl duruma düşerken, binanın sıvalarının döküldüğü, demirlerinin de çürüdüğü görüldü. Komşu binaları da tehdit eden yapının ekipler tarafından yıkılmaması ve gerekli önlemlerin dahi alınmaması dikkat çekti.



Şişli'nin Gülbahar Mahallesi'ndeki eski yapı da yıllara meydan okurken, sıvalarının dahi tam olmadığı tek katlı müstakil yapının yıkılmak üzere olduğu görüldü.



Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Tayyareci Suphi Sokak'taki yıkıma uğrayan binanın bitişiğinde bulunan iki yapıda da deformelerin oluştuğu ve çökme tehlikesine karşı çevre önlemi alınmasına rağmen olası bir faciaya yol açmamak adına ekiplerin herhangi bir çalışma yapmadığı görüldü.



Sokakta ikamet eden vatandaşlar da tehlike saçan bu yapılar için harekete geçilmesini talep etti.



Bir başka tehlikeli yapılar da Ataşehir İçerenköy Mahallesi ve Kartal'ın Üsküdar Caddesi ile Gümüşpınar Mahallelerinde görüldü.



İçerenköy Mahallesi'nde iç içe geçmiş şekilde gelişi güzel yapılmış binalar büyük tehlike saçarken kimi çok katlı kimi ise birkaç kattan oluşan binaların görünüşü binaların biran önce yıkılacak hissi uyandırıyor.



Kartal Üsküdar Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın duvarlarının sıvasının ve balkonlarında döküntüler olduğu görüldü. Üst katları daire, giriş katında ise iş yerinin bulunduğu bina, İstanbul'da kendiliğinden yıkılabilecek potansiyelde olan yüzlerce binadan bir olarak tehlike saçıyor.



Yine Kartal Gümüşpınar'da oldukça eski 10 katlı bir binanın dış cephesinde dökülmeler olduğu dikkat çekti.



DUVARLARI YIKILDI KORKU SİTESİNE DÖNÜŞTÜ

Küçükçekmece Erler Caddesi üzerindeki 5 bloktan oluşan Doğuş sitesi de adeta korku sitesine dönüştü. Bloklardaki evlerin hem dış yüzeylerinde hem de daire içlerinde kolonlarda ve duvarlarda yıkıntılar oluştu.

SİTE BLOGUNUN ZEMİNİ BİR BASAMAK ÇÖKTÜ

Oturduğu 10 katlı bloğun merdiven basamağının çöktüğünü belirten ev sahiplerinden Serap Aslan, çocuğu ile birlikte korku içinde evlerinde oturduklarını, seçim zamanında gelip durumu görmelerine rağmen bir daha arayıp sormadıklarını, kendi kaderlerine terk ettiklerini söyledi.



ÇÜRÜYEN SİTE KORKU SİTESİNE DÖNÜŞTÜ

Sitenin yöneticisi Zeki Tağ ise "Sitemiz 40 yıllık, kentsel dönüşüme girmesi için karar alındı. Seçimde Başkan Kemal Çebi gelip sitenin tamamen yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini söyledi. 5 blok 162 daire var. 700'e yakın insan oturuyor. Ancak hiçbir çalışma yapılmadı.

Birkaç blokta ön zeminlerde çökmeler yaşandı. Evlerin duvarları dökülüyor. İnsan oturmaktan korkar hale geldi. Kemal Cebi imarla ilgili çalışma yapılacağını söylemişti ancak hiçbir çalışma yapılmadı. Adeta korku sitesine dönüştü. Deprem olması halinde burada çok can kaybı olur" dedi.



ÇATLAK VE PATLAĞI OLMAYAN BİNA KALMADI

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Sel Sokaktaki ev sahiplerinden İsmail Kara, bölgede acilen kentsel dönüşümün başlatılması gerektiğini 30-40 yıllık binaların artık S.O.S. verdiğini, çatlağı patlağı olmayan binanın kalmadığını kaydetti.



GENEL KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ZAMAN GEÇİRİLMEDEN BAŞLAMASI GEREKİR

Kuaför esnafı ve mal sahibi Şaban Gün, "Küçükçekmece'deki binanın aniden çökmesi bizleri çok korkuttu çünkü 30-40 yıllık binalarda güvensiz şekilde oturuyoruz.



Beklenen depremden dolayı korku ile oturuyoruz. Acilen zaman geçirmeden kentsel dönüşümün başlatılması gerekir. İnsanlar çürük yapılarda ne zaman öleceğim korkusuyla oturuyor" dedi.



KOLONLAR ÇATLAK İNSANLAR KORKU İÇİNDE

Küçükçekmece İbrahim Kalfa Sokak numara 10'daki binada oturan İsmail Koçak ise, "6 katlı binada oturuyoruz. Binanın kolonlarında çatlak var. Belediyeye kontrol edilmesi için 2 yıl önce başvuruda bulunduk fakat ilgilenmediler" diye konuştu.

DEPREM VURDU SEL VURDU ARAYAN SORAN OLMADI

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Sel Sokakta oturan Burak Koçak ise binaların hem depremden hem de selden dolayı hasar gördüğünü kolonlarında ve duvarlarında çatlak ve çürüklerin oluştuğunu evlerin felaketlerden sonra kendi kaderine terkedildiğini söyledi.