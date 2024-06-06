Büyük İstanbul depreminde felaket kapıda!
İstanbul Küçükçekmece'de geçen pazar kendiliğinden çöken bina gözleri bu halde olan diğer yapılara çevirdi. İBB yüksek riskli olduğunu tespit ettiği 1556 binanın sadece 178'ini yıktı.
Küçükçekmece'de geçen Pazar günü kendiliğinden çöken binanın ardından önceki
gün Bahçelievler'de bir binada kısmi çökme meydana geldi. Peş peşe yaşanan çökmeler
üzerine İBB yönetiminin kentsel dönüşümde sınıfta kaldığı bir kez daha gözler
önüne serildi.
İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı, TOKİ ve AK Partili
belediyelerce yapılan dönüşüme engel olmak için defalarca mahkemenin yolunu
tutan CHP'li yönetim, 2020'da Hızlı Tarama Yöntemleri ile Bina İncelemesi Projesi
başlattı.
160 bin talep toplayan İBB'nin sadece 35 bin yapıda hızlı tarama testi yapabildi.
İncelenen yapılardan bin 556'sının yüksek riskli ve çok riskli olduğu tespit
edildi. Kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumdaki bu yapılardan bugüne kadar
sadece 178 binanın yıkımı gerçekleştirebildi.
YIKIM BEKLEYEN BİNALAR GÖRÜNTÜLENDİ
SABAH ekibi de İstanbul'un dört bir yanında kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak durumda olan binaları fotoğrafladı.
İşte o binalardan bazıları:
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan binada oluşan çökme sonrasında paslı demirler görülmeye başladı. Apartman sakinleri binanın sallandığını ev sahibine iletmelerine rağmen ev sahibinin kentsel dönüşüm yapmadığını kendilerine ilettiğini belirtti.
Küçükçekmece İnönü Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir
başka binanın balkonunda meydana gelen çökme sonrasında paslı demirlerin ortaya
çıktığı görüldü.
Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Kiraz Sokak'ta bulunan bina da atıl duruma
düşerken, binanın sıvalarının döküldüğü, demirlerinin de çürüdüğü görüldü. Komşu
binaları da tehdit eden yapının ekipler tarafından yıkılmaması ve gerekli önlemlerin
dahi alınmaması dikkat çekti.
Şişli'nin Gülbahar Mahallesi'ndeki eski yapı da yıllara meydan okurken, sıvalarının
dahi tam olmadığı tek katlı müstakil yapının yıkılmak üzere olduğu görüldü.
Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Tayyareci Suphi Sokak'taki yıkıma uğrayan binanın
bitişiğinde bulunan iki yapıda da deformelerin oluştuğu ve çökme tehlikesine
karşı çevre önlemi alınmasına rağmen olası bir faciaya yol açmamak adına ekiplerin
herhangi bir çalışma yapmadığı görüldü.
Sokakta ikamet eden vatandaşlar da tehlike saçan bu yapılar için harekete geçilmesini
talep etti.
Bir başka tehlikeli yapılar da Ataşehir İçerenköy Mahallesi ve Kartal'ın Üsküdar
Caddesi ile Gümüşpınar Mahallelerinde görüldü.
İçerenköy Mahallesi'nde iç içe geçmiş şekilde gelişi güzel yapılmış binalar
büyük tehlike saçarken kimi çok katlı kimi ise birkaç kattan oluşan binaların
görünüşü binaların biran önce yıkılacak hissi uyandırıyor.
Kartal Üsküdar Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın duvarlarının sıvasının
ve balkonlarında döküntüler olduğu görüldü. Üst katları daire, giriş katında
ise iş yerinin bulunduğu bina, İstanbul'da kendiliğinden yıkılabilecek potansiyelde
olan yüzlerce binadan bir olarak tehlike saçıyor.
Yine Kartal Gümüşpınar'da oldukça eski 10 katlı bir binanın dış cephesinde
dökülmeler olduğu dikkat çekti.
DUVARLARI YIKILDI KORKU SİTESİNE DÖNÜŞTÜ
Küçükçekmece Erler Caddesi üzerindeki 5 bloktan oluşan Doğuş sitesi de adeta korku sitesine dönüştü. Bloklardaki evlerin hem dış yüzeylerinde hem de daire içlerinde kolonlarda ve duvarlarda yıkıntılar oluştu.
SİTE BLOGUNUN ZEMİNİ BİR BASAMAK ÇÖKTÜ
Oturduğu 10 katlı bloğun merdiven basamağının çöktüğünü belirten ev sahiplerinden
Serap Aslan, çocuğu ile birlikte korku içinde evlerinde oturduklarını, seçim
zamanında gelip durumu görmelerine rağmen bir daha arayıp sormadıklarını, kendi
kaderlerine terk ettiklerini söyledi.
ÇÜRÜYEN SİTE KORKU SİTESİNE DÖNÜŞTÜ
Sitenin yöneticisi Zeki Tağ ise "Sitemiz 40 yıllık, kentsel dönüşüme girmesi için karar alındı. Seçimde Başkan Kemal Çebi gelip sitenin tamamen yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini söyledi. 5 blok 162 daire var. 700'e yakın insan oturuyor. Ancak hiçbir çalışma yapılmadı.
Birkaç blokta ön zeminlerde çökmeler yaşandı. Evlerin duvarları dökülüyor.
İnsan oturmaktan korkar hale geldi. Kemal Cebi imarla ilgili çalışma yapılacağını
söylemişti ancak hiçbir çalışma yapılmadı. Adeta korku sitesine dönüştü. Deprem
olması halinde burada çok can kaybı olur" dedi.
ÇATLAK VE PATLAĞI OLMAYAN BİNA KALMADI
Küçükçekmece İnönü Mahallesi Sel Sokaktaki ev sahiplerinden İsmail Kara, bölgede
acilen kentsel dönüşümün başlatılması gerektiğini 30-40 yıllık binaların artık
S.O.S. verdiğini, çatlağı patlağı olmayan binanın kalmadığını kaydetti.
GENEL KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ZAMAN GEÇİRİLMEDEN BAŞLAMASI GEREKİR
Kuaför esnafı ve mal sahibi Şaban Gün, "Küçükçekmece'deki binanın aniden
çökmesi bizleri çok korkuttu çünkü 30-40 yıllık binalarda güvensiz şekilde oturuyoruz.
Beklenen depremden dolayı korku ile oturuyoruz. Acilen zaman geçirmeden kentsel
dönüşümün başlatılması gerekir. İnsanlar çürük yapılarda ne zaman öleceğim korkusuyla
oturuyor" dedi.
KOLONLAR ÇATLAK İNSANLAR KORKU İÇİNDE
Küçükçekmece İbrahim Kalfa Sokak numara 10'daki binada oturan İsmail Koçak ise, "6 katlı binada oturuyoruz. Binanın kolonlarında çatlak var. Belediyeye kontrol edilmesi için 2 yıl önce başvuruda bulunduk fakat ilgilenmediler" diye konuştu.
DEPREM VURDU SEL VURDU ARAYAN SORAN OLMADI
Küçükçekmece İnönü Mahallesi Sel Sokakta oturan Burak Koçak ise binaların hem depremden hem de selden dolayı hasar gördüğünü kolonlarında ve duvarlarında çatlak ve çürüklerin oluştuğunu evlerin felaketlerden sonra kendi kaderine terkedildiğini söyledi.