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Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, Hükümet ve parti politikalarında yapılması planlanan, 'değişimi' tartışıyor. 31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra, yaşanan ciddi oy düşüşlerini masaya yatıran AK Parti, araştırdı, sordu, dinledi. Sorunları buldu. Şimdi teşhis konulacak ve acilen tedaviye başlanacak.

Haber Giriş : 06 Haziran 2024 08:21, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 08:23
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Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; AK Parti, seçimlerin hemen ardından seçim sonuçlarını bilimsel, ideolojik ve sosyolojik açıdan araştırdı. Sonuçları kamuoyu araştırmaları ile seçmene sordu. Partinin tüm kadrolarını dinledi. Eleştiri, şikayet, görüş ve önerilerini aldı. AK Parti, Kızılcahamam Kamp toplantısından sonra ciddi şekilde 'değişim ve dönüşüm' için harekete geçiyor. Değişime tüm toplumu ilgilendiren konulardan başlayacak.

'Önce teşhis, sonra tedavi'
AK Partililer, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan oy düşüşlerine ilişkin, "Sorunları ve sıkıntıları tespit ettik, teşhisi koyup tedaviye başlayacağız" değerlendirmesinde bulunuyorlar.

AK Partililere göre öncelikli konular:

"Geçim, sağlık ve eğitim. Ekonomik sıkıntılar seçim kaybettirdi, onun için; ekonomik politikalar toplumun beklentileri doğrultusunda değişmeli. Sağlık ve eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklar seçmeni kızdırdı, onun için sağlık sistemi değişmeli, eğitim sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Seçmen yeniden bize güvenmeli." Partililer, "Partimiz, özellikle son 10 yıllık politikalarını gözden geçirerek, yeni bir hikaye yazmalı" önerilerini de dile getiriyor.

'Sağlık sistemi yeniden'
AK Parti öncelikleri arasına sağlık sistemi de aldı. Hükümet ve AK Parti, seçmenin ekonomik sıkıntılardan sonra, en fazla şikayet ettiği sağlık sistemini yeniden masaya yatırıyor. Milletvekillerinden gelen şikayetleri tek tek rapor haline getiren AK Parti yönetimi, bu raporlar ışığında çözüm önerilerini Sağlık Bakanlığı'na bildirecek. Gerekli yasal düzenlemeler için harekete geçilecek.

Sağlık Bakanlığı da öncelik olarak, 'randevu sistemini' yeniden değerlendiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramından sonra detayları kamuoyuyla paylaşacak. Bakan Koca Bakanlar Kulu toplantısından sonra gazetecilerin randevu sistemi ile ilgili sorularına, "Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor. İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz. Tüm bunlara yönelik olarak bayramdan hemen sonra bir basın toplantısı ile onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını tüm kamuoyu ile paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

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