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Kamuda esnek çalışma modeli için görüşmeler başlıyor

Kamuda esnek çalışma modeli için görüşmeler başlıyor. Konu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme gelecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 09:25, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 09:45
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Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağını, konu ile ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerini söyledi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Işıkhan, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini belirtti.

Bakan Işıkhan kadınların istihdamına yönelik yapılan çalışmalara da değinerek "İş-Pozitif Projemiz ile de kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde 9 Şubatta hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Programı kapsamında şimdiye kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Rakamlar daha da artacak. Biz bununla da yetinmiyoruz, gençler ve engelliler için de benzer projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca yine Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 2021 hayata geçirdiğimiz Kayıtlı Kadın İstihdamının desteklenmesi Projesi (Women-UP) ile Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun, Ankara, Aydın, Denizli ve İstanbul illerinde 4 bin kadın işverene, iş yerlerinde ilave olarak işe aldıkları 4 bin kadın çalışandan dolayı 25 ayda toplamda 635,9 milyon lira ödeme yaptık" dedi.

Bakan Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesine 12 bin 246 kişinin başvurduğunu belirterek, "Projeye Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler başvuru yapabiliyor. Ödemeler anneye yapılacak, bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacak. Bütçesi 15,3 milyon avro olan projemiz ile 12 ay boyunca aylık ortalama 7 bin kadının (3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı) kayıtlı istihdamı desteklenecek. Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 avro destek verilmesi planlandı. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanıyor" dedi.

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