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ÖSYM'de YKS hazırlıkları tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 09:41, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 09:40
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ÖSYM'de YKS hazırlıkları tamamlandı

2024-YKS'ye ilişkin yazılı açıklama yapan Ersoy, 3 milyondan fazla adayın başvurduğu ve üç oturumdan oluşan sınavın, 245 sınav merkezinde uygulanacağını belirtti.

Ersoy, "TYT oturumunda 9 bin 855 bina ve 176 bin 851 salon, AYT oturumunda 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salon, YDT oturumunda ise 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak." bilgisini verdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS soru dağılımları konusunda şu ifadeleri kullandı:

"8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 9 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek."

Ersoy, bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesinin kararlaştırıldığını da hatırlattı.

- "Emniyet tedbirleri alındı"

YKS hazırlıklarını tamamladıklarını bildiren Ersoy, sınavların yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

Sınav evrakını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliğinin, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlandığını aktaran Ersoy, "Üç oturumda sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacaktır." ifadesini kullandı.

Sınav yerlerine ulaşımda adayların son dakikalara kalmaması için hatırlatma yapan Ersoy, aday ve görevlilerin sınav binalarına ulaşımlarında da sorun yaşamamaları için paydaş kurumlarla koordinasyon kurulduğunu bildirdi.

- "Sınav günleri nüfus müdürlükleri açık tutulacak"

Bayram Ali Ersoy, adayların sınava gireceği salon ve bina bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin 23 Mayıs'ta "ais.osym.gov.tr" sayfasından ve AİS Mobil uygulamasından erişime açıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı TC kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların mağdur olmamaları için ivedilikle nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekmektedir. TC kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, TC kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacaktır."

- "Kapalı matbaa dönemi 9 Haziran'da tamamlanacak"

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev yapan personelin yaklaşık 40 gündür dünyadan izole kapalı matbaa döneminde bulunduğunu hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınavın tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor. YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığı burada basıldı, 1500 ton kağıt kullanıldı. Kapalı matbaa döneminde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan YDT'nin 9 Haziran'da tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak."

- "1 milyona yakın personel görev yapacak"

YKS'nin tüm aşamalarında diğer devlet kurumlarıyla işbirliği içerisinde bulunduklarını aktaran Ersoy, üç oturumda 1 milyona yakın kişinin görev alacağını, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Katkılarından dolayı ilgili tüm kurumlara ve sınav görevlilerine teşekkür eden Ersoy, adaylara yönelik, "Acısı ve tatlısıyla uzun ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdiniz. Her şeyden önce şu bilinmelidir ki sizler ülkemiz için çok kıymetlisiniz. Büyük emek sarf ettiniz, sizlerin emeği, bizler için emanettir. ÖSYM olarak emeklerinizin karşılığını alacağınız şekilde çalışmalarımızı tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

- Sınav uygulanacak okulların çevresinde gürültü yapılmaması uyarısı

ÖSY Başkanı Ersoy, öğrencilerin sınava gireceği okulların çevrelerinde gürültü yapılmamasını isteyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uygulama yapılacak okulların çevresinde adayları olumsuz etkileyecek durumlardan lütfen kaçınalım, özellikle gürültü çıkartacak çalışmalar yapmayalım. Bu noktada ilgili kurumlarımıza bilgilendirme yapıldı, süreci titizlikle takip etmelerini rica ediyorum. Toplumsal olarak hep birlikte göstereceğimiz duyarlılık çok önemli. Adaylarımızın sınav gününden önce sınava girecekleri binaları görmelerini ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalarını bekliyoruz. Sınava giriş belgelerinizi ve geçerli kimlik belgesini yanınıza almayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim. "

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