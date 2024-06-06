Artvin'de alabora olan tekneden göle düşen 5 kişiden 1'i öldü

Kiraladıkları özel bir işletmeye ait gezi teknesinin Borçka Baraj Gölü'nde dün alabora olması sonucu göle düşen 5 kişiden Mete Okumuş (35), Artvin Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunmayan Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya'nın aynı hastanedeki tedavileri sürüyor.

Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin dün alabora olması sonucu Mete ve Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya göle düşmüştü. Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan 5 kişi Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.