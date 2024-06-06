Film gibi olay: Bina yanarken mahalleli tekme yumruk birbirine girdi

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşların yaşadığı iki bina arasındaki metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı alevler sarınca çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sokağa çıkan vatandaşlar çevre binalardaki vatandaşları uyararak evden çıkmalarını söylerken, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Bina yanarken mahalleli birbirine girdi

Ekipler olay yerine ulaşmak için yola çıktığı esnada sokağa inen mahalleli bilinmeyen bir nedenle bir anda birbirine girdi. Yangın devam ederken dakikalarca kavga eden tarafları, yine vatandaşlar ayırdı. Yangın ise itfaiye ekiplerine tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Vatandaşların korku yaşadığı o yangın ve kavga anları ise kameralara yansıdı.