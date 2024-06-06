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Hülya Avşar'dan Berfu Yenenler'e imalı cevap

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler geçen gün Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Yenenler'e Avşar'dan imalı bir cevap geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 10:50, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:10
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Hülya Avşar'dan Berfu Yenenler'e imalı cevap

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler (40) ile Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yenenler (29), 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, ilk evlatları Kuzey'i evlendikleri sene kucaklarına almış, 2021'de ise ikinci oğulları Mete dünyaya gelmişti.

Berfu Yenenler, geçen gün Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Eşi ile 'Çift Terapisi' adlı gösteri sahneleyen Yenenler, "Evli olmanız, sahne performansınızı etkiliyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sahneye çoğu kez küs çıktık. Kıbrıs ve Göztepe'de sahneye çıkmamıza beş dakika kala kuliste kavga ettik. Ben bağrış çağrış ağlıyorum, sahneye çıkmayacağız sandılar ama en iyi sergilediğimiz performans da o ikisiydi. O alevli kavgalarımız performansımıza iyi yansıyor demek ki."

"MAŞALLAH HİÇ AKLINDA YOKMUŞ"

Hülya Avşar programın ilerleyen dakikalarında ise "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler'e "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu.

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