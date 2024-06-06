CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayınbiraderini belediyede müdür olarak atadı.

Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Ahmet Özer "Kayınbiraderimi, hkayınbiraderim olduğu için atamadım, üniversite genel sekreterliği yapmış biridir. O alanda başka birini bulamadım. Bu yüzden orada çalışıyor ve çalışacak." dedi.

