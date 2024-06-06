CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayın biraderini belediyede müdür olarak atadı. Özer "başka birini bulamadım" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 11:40, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:45
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayınbiraderini belediyede müdür olarak atadı.
Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Ahmet Özer "Kayınbiraderimi, hkayınbiraderim
olduğu için atamadım, üniversite genel sekreterliği yapmış biridir. O alanda
başka birini bulamadım. Bu yüzden orada çalışıyor ve çalışacak." dedi.