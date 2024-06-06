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2023 Yeşil Üniversite Endeksi'de, ilk 100'de 6 Türk üniversitesi yer aldı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Yeşil Üniversite Endeksi Platformu (UI GreenMetric) 2023 verilerine göre, dünyanın en yeşil üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 6 üniversitenin ilk 100'de yer aldığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 12:19, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:20
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2023 Yeşil Üniversite Endeksi'de, ilk 100'de 6 Türk üniversitesi yer aldı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada saygın üniversitelerin katıldığı, uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirliğe dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda evrensel farkındalık yaratmayı amaçlayan Yeşil Üniversite Endeksi, her yıl altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim-araştırma gibi alanlarda üniversiteleri değerlendirip, sıralıyor. Platform, 2023 yılında dünya genelinde 84 ülkeden 1183 üniversiteyi sıralamaya dahil etti. Sıralamada Türkiye'den toplam 69 devlet ve 27 vakıf olmak üzere 96 üniversite yer alırken, 36 devlet ve 9 vakıf olmak üzere toplam 45 üniversite ilk 500 arasına girdi. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi 46, Yıldız Teknik Üniversitesi 63, Erciyes Üniversitesi 85, Özyeğin Üniversitesi 89, Ege Üniversitesi 96 ve Yeditepe Üniversitesi 98'inci sıradan listeye girerek ilk 100 arasında yer aldı.

'YEŞİL ÜNİVERSİTE' ÇALIŞMALARI

Türk üniversiteleri, 'Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Projesi' kapsamında çalışmalarını sürdürüyor ve bu konuya büyük önem veriyor. Yükseköğretim kurumları, kampüslerin sürdürülebilir bir yer olmasını hedefleyerek, çevre temalı altyapı çalışmaları hazırlıyor. Orman yönetimi, rehabilitasyon projeleri, erozyon kontrolü, su kaynakları yönetimi ve biyolojik çeşitlilik araştırmaları yapan üniversitelerin ülke genelinde; kampüslerde bisiklet ve elektrikli skuter yolları, güneş enerjili şarj istasyonları, atık geçici depolama alanları, ağaçlandırma ve ağaç bilgi tabelaları gibi birçok çalışması bulunuyor. Kampüslerde karbon ve su ayak izini hesaplayan yükseköğretim kurumları, net sıfır atık hedefine ulaşmak için neler yapılacağı, enerji, su, atık ve ulaşım başlıkları özelinde planlama yapıyor ve tüm çalışmalarını bünyelerindeki sürdürülebilirlik ofisi çatısında gerçekleştiriyor.

KAMPÜS İÇİNDEKİ UYGULAMALAR

'İklim Dostu Kampüs Projesi' kapsamında üniversiteler, kağıt tüketimini azaltmak amacıyla dijital ve elektronik imzalı belge ve formlar kullanıyor, yemekhanelerde çöpe atılan yemek miktarının en aza indirilmesine yönelik tedbirler alıyor, atık yağları mevzuata uygun bir şekilde topluyor ve elektronik atıkları güvenli şekilde bertaraf ediyor. Öğrenciler kampüslerdeki ormanlarda çöpleri toplayarak farkındalık oluşturuyor. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında, Sürdürülebilir Kentsel Altyapı Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Çevre Sağlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol bölümü gibi pek çok ön lisans ve lisans programı bulunuyor. Üniversitelerin kampüs içerisindeki uygulamaları; çevre dostu teknolojilerin kullanımı, atık yönetimi ve enerji verimliliği çalışmaları sıralamalardaki başarılarda önemli rol oynuyor.

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