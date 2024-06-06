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Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi

Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda başkan değişti. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Dr. Ömer Fatih Sayan yerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 12:26, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:28
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Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi

Koltuğunu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu'na devreden Dr. Ömer Fatih Sayan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

İSMAİL İLHAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu, 1968 yılında Karaman'da dünyaya geldi. Hatipoğlu, Karaman Lisesi'nden 1984 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Hatipoğlu, 1989 yılında girdiği yarışma sınavını kazanarak Maliye Bakanlığındaki görevine Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak başladı. Hatipoğlu, 1992 yılında Gelirler Kontrolörü, 2000 yılında Gelirler Başkontrolörü olarak atandı. 1997 yılının Mayıs ile Aralık ayları arasında İngiltere'de AB Vergi Sistemi konusunda araştırmada bulundu.

Dr. Hatipoğlu sırasıyla 2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2005 yılında Gelir İdaresi Daire Başkanı ve 2007 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Sonrasında 2009 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevine atandı. 2016 ile 2018 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. 2018 yılı sonrasında Bakanlık Müşavirliği ve Vergi Başmüfettişi kadrolarında görev yaptı.

Maliye Bakanlığı'ndaki görevleri sürecinde Dr. Hatipoğlu 2009 ve 2019 yılları arasında İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 2010 ve 2018 yılları arasında Devlet Destekleri İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğini ve aynı kurulun 2015 sonrası İkinci Başkanlığını yaptı.

2009 ve 2010 yılları arasında Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2016 yılları arasında da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Ayrıca Hatipoğlu 2014 ile 2015 yılları arasında Hazine'yi temsilen AVEA Denetim Kurulu üyeliği görevini icra etti.

2016 ile 2018 yılları arasında da Dr. Hatipoğlu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Vergi ve Teşvikler Komitesi Eşbaşkanı ve KKTC ile yapılan Uluslararası Anlaşma ile kurulan T.C. Teknik Heyet Başkanı olarak hizmetlerde bulundu. Dr. Hatipoğlu 2019 ile 2020 yılları arasında Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim dalında 2019 yılında tamamlayan Hatipoğlu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında 2019 yılında başladığı Doktora çalışmalarını 2023 yılında tamamlamıştır.

Dr. Hatipoğlu evli ve iki çocuk babası olup iyi düzeyde İngilizce biliyor.

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