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Seminerlerini istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24-28 Haziran'daki mesleki çalışma programlarına istedikleri illerde katılmak isteyen öğretmenlerin başvuru süresi bugün saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 13:00, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 13:05
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Seminerlerini istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanacak.

Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin ardından 24-28 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı sene sonu mesleki çalışmalarının yüz yüze olacak şekilde yapılması ve talep eden öğretmenlerin mesleki çalışmalarını "https://veri.meb.gov.tr" adresinden tercih edecekleri farklı il ve ilçelerde mili eğitim müdürlüklerinin planlaması doğrultusunda yapabilmeleri uygun görülmüştü.

Öğretmenlerin, mesleki çalışmalarını görevli oldukları okul yerine istedikleri il ve ilçelerde yapabilmeleri için başvuruları bugün saat 23.59'a kadar uzatıldı.

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