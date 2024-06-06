TBMM Genel Kurulu'nda 'talimat alma' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerinde dün yapılan görüşmelerde yaşanan tartışma, tutanaklara yansıdı. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, komisyon çalışmalarında verdikleri önergelerin reddedildiğini belirterek, "Komisyon toplantısında tekliflerde bulunduk. Ancak gördük ki Sayın Komisyon Başkanı Hulusi Akar'ın orada mikrofonun açılması söz konusu olmuştu; emri yerine getirmek psikolojisi içerisinde hareket ettiklerini görüyoruz. 'O şekilde bilgi geldi, reddedeceğiz' şeklinde bir ses. Bu, başta Sayın Komisyon Başkanımızın geçmiş müktesebatına yakışmayan bir durum. Kendisi Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yapmış birisi. Burada halkımızın, askerlerimizin sorunları esas. Yukarıdan gelen, saraydan gelen talimat ve ihtiyaçtan ziyade askeri personelimizin ihtiyaçları gözetilmeliydi" dedi.

'CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU VAR'

Bunun üzerine söz alan Hulusi Akar, "Bu arkadaşımıza, bu konuyu açtığı için teşekkür ediyorum. Buradaki çalışmaların uhuvvetle, suhuletle devamı bakımından bu konulara girmemiştik. Şu anda elimde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı incelemeye ilişkin bilirkişi raporu var. Söz konusu olan o videoda ses kaydındaki kelimenin, 'bilgi' olmadığı, 'biri' olduğu söyleniyor. Ayrıca buradaki konuşan arkadaşlarımız da bu konuda gerektiğinde yeminli şahitler. Mevzu şu; arkadaşlarım, '2 önerge geldi' diyorlar bize. Konuşma bölük pörçük olduğu için anlaşılmıyor. Bir önerge okunuyor, 'diğeri nerede' diyorum. '2 önerge' diyorlar, 'biri geldi' diyor. 'Biri' ve maalesef, televizyonlarda, videolarda, şurada burada böyle yanlış bir kelimeden dolayı, yanlış anlaşılan bir kelimeden dolayı, 'biri'ni, 'bilgi' olarak okuyarak, anlayarak o kelimenin üzerinde tepindiler. Büyük bir yanlış, büyük bir hata, büyük bir uyumsuzluk. Orada başarılı bir şekilde, gayet uygun bir şekilde devam eden bir çalışmaya, bu şekilde gölge düşmesini gerçekten çok yadırgadım" diye konuştu.

'SİZ ŞİKAYETÇİ Mİ OLDUNUZ'

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Akar'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleme başlattığına ilişkin sözleriyle ilgili bilgi almak istediklerini söyleyerek, "Siz şikayetçi mi oldunuz? Resen bir soruşturma mı açıldı?" dedi. Akar, şikayetçi olduğu cevabını vererek, "Oradaki ses kaydını, bunun ne olduğu hakkında, oradaki gerçeklere aykırı beyanlar, hakikate aykırı muhakeme yapıldığından hareketle bunun incelenmesini istedik. Videoyu verdik, o videoyla ilgili yapılan çalışmada, 'bilgi geldi' değil; 'biri geldi' şeklinde düzeltildi" dedi. Başarır, bunun üzerine "Sayın Bakanım, bakın, burada bir suç duyurunuz var herhalde. Komisyonda milletvekili arkadaşlarımız var, Meclis çalışanlarımız var. Burada kim hakkında suç duyurusunda bulundunuz? Bunu merak ediyorum" diye sordu.

'TALİMAT ALMAK, AKLA AYKIRI BİR ŞEY'

Akar, sorular üzerine tekrar söz alarak, "Buradaki, 'bilgi geldi', 'biri geldi' meselesinden dolayı o videoyu, o ses kaydını aldık, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Avukatımız gitti, suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık verdiği talimatla oradaki bilirkişi vasıtasıyla onu dinlediler, incelediler. Oradaki zaten esasen videoların hepsini incelerseniz, YouTube'da videolar var, A, B, C televizyonlarının yahut da kurumlarının çektiği, onlardan birinde zaten çok açık ve net bir şekilde, 'biri geldi' şeklinde söylenmekte. Zaten sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz, oradaki komisyon çalışması sırasında talimat almaya, talimat vermeye, asla böyle bir şey söz konusu olmaz, olamaz. Çünkü orada gelen her türlü önerge oylanıyor, oylandıktan sonra da ret veya kabul ediliyor. Dolayısıyla bu önergede istemezsek, oradaki çoğunluk bizde olduğu için reddedilecek. Bununla alakalı köşkten, saraydan, külliyeden yahut da bilmem başka bir yerden söz konusu böyle bir talimat, zaten akla aykırı bir şey. Böyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.

'CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NEYİ ARAŞTIRIYOR'

Akar'ın sözlerinin ardından CHP milletvekilleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleme başlatmasını eleştirirken; yeniden söz alan Başarır, "Komisyonda ve Genel Kurul'da konuşmaların çözümlerine ve tutanaklarına bakın, tam karşımda oturan arkadaşlar zaten yapıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, burada neyi araştırıyor, onu anlamadım. Orada bir konuşma var, o konuşmanın bütünüyle ilgili zaten Komisyon Sözcümüz ve arkadaşlarımız yeterince cevap verdi. Tabii ki burada defalarca bu eleştiriler yapılıyor, saraydan talimat geliyor, ret cevabı belli, kabul cevabı belli, 'araştırma yapılmıyor' diyoruz zaten; ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, komisyonda olan bir konuşma, burada Meclis görevlileri bunun çözümünü yapmış neyi inceliyor? Bunu doğru bulmadığımı söylüyorum. Zaten bu bir sıkıntı. Sıkıntı çünkü oradaki görevli, 'zaten reddedeceğiz' diyor, bunu söylüyor Sayın Bakanım 'reddedeceğiz' diyor" dedi.

'TUTANAKLARDA BÖYLE BİR ŞEY YOK'

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı tartışmalar yaşanırken; Hulusi Akar, konuşmaların Meclis tutanaklarına girmediğini söyledi. Akar, "Tutanaklarda böyle bir şey yok, hiçbir şey yok. Sadece bir internet sitesinde yayınlanan bir ses kaydı var. O ses kaydını alıp, veriyoruz, bunu inceletiyoruz. Tutanaklarda ne 'bilgi' var ne 'biri' var, öyle bir şey söz konusu değil. 58 saniyelik bir ses kaydı var, o ses kaydındaki, 'biri' kelimesi, bilerek bilmeyerek, 'bilgi' olarak okunuyor. Bir başka yerde konuşulan, 'reddedeceğiz' lafıyla birleştiriliyor, 'saraydan talimat geldi' böyle bir şey yok" diye konuştu.