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KKM'de son 3 ayın en hızlı düşüşü gerçekleşti

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta yaklaşık 37 milyar lira azalarak, 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü düşüşünü kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 14:37, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:13
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KKM'de son 3 ayın en hızlı düşüşü gerçekleşti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 31 Mayıs itibarıyla 120 milyar 287 milyon lira arttı.

Geçen hafta toplam kredi hacmi 13 trilyon 398 milyar 339 milyon liradan, 13 trilyon 518 milyar 626 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 202 milyar 216 milyon lira azalarak 15 trilyon 923 milyar 183 milyon liraya düştü.

- Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 686,7 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 31 Mayıs itibarıyla 20 milyar 512 milyon lira yükselişle 1 trilyon 686 milyar 659 milyon liraya ulaştı. Söz konusu tutarın 446 milyar 992 milyon lirası konut, 92 milyar 2 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 147 milyar 664 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 20 milyar 966 milyon lira artarak 1 trilyon 661 milyar 921 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,2 artışla 1 trilyon 454 milyar 692 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 534 milyar 423 milyon lirasını taksitli, 920 milyar 268 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 628 milyon lira yükselişle 211 milyar 43 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 168 milyar 847 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 3 milyar 647 milyon lira artarak 2 trilyon 943 milyar 716 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,7 ve 36 milyar 826 milyon liralık azalışla 2 trilyon 124 milyar 637 milyon liraya geriledi. Söz konusu hareket son üç ayın en hızlı düşüşüne işaret etti.

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