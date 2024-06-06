Bakan Şimşek: Rezervler 50 ay sonra ilk defa pozitife döndü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerindeki artışı değerlendirdi.

Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor.

Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor.

Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü.

Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı.

Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı.

Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir.

Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız."