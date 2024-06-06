Avrupa Merkez Bankası'ndan 5 yıl sonra ilk faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre ECB 25 baz puanlık faiz indirimine giderek refinansman faizinin yüzde 4.25'e, mevduat faizini yüzde 3.75'e, marjinal fonlama faizini de yüzde 4.50'ye çekti.

Böylece Banka, yaklaşık 5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

5 TOPLANTI ÜST ÜSTE PAS GEÇMİŞTİ

ECB pandemi sonrası artan enflasyonla mücadele için Temmuz 2022-Eylül 2023 arasında toplamda 450 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha sonra ise 5 toplantı üst üste faizi sabit bırakmıştı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon enflasyon Ekim 2022'de yüzde 10.6 ile rekor seviyeye yükselirken son olarak geçen ay yüzde 2.6'ya geriledi.

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE İYİLEŞTİ"

ECB tarafından bugün yayımlanan karar metninde "Enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş bir değerlendirmeye dayanarak, faiz oranlarının dokuz ay sabit tutulmasının ardından para politikasında sıkılığın hafifletilmesi uygun bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Eylül 2023'teki toplantıdan bu yana enflasyonun 2,5 puandan fazla düştüğü ve enflasyon görünümünün önemli ölçüde iyileştiği belirtilen karar metninde "Para politikası finansman koşullarını kısıtlayıcı tuttu. Bu da talebin azaltılması ve enflasyonun geri çekilmesine büyük katkı sağladı" denildi.