ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı." denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 22:20, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 22:55
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 satış kabul mektubunu imzaladığını duyurdu.
Sürecin tamamlanması ile birlikte Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alacak.
BİDEN YÖNETİMİ ÇAĞRI YAPMIŞTI
Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı.
Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı.