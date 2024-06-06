Icardi, Galatasaray'a veda mı ediyor?

Son iki sezonda şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray'da, bu başarının büyük bir kısmı Arjantinli forvet Mauro Icardi'ye atfedilmişti.

Gol kralı olarak Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunun mimarlarından biri olan Mauro Icardi hakkında taraftarları üzecek haberler peş peşe geliyor.

Dünyaca ünlü spor muhabiri Gianluca Di Marzio, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, Icardi'nin Erden Timur'un vedası nedeniyle kulüpten ayrılmaya sıcak baktığını ifade etmişti.

Son olarak, Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili paylaşımlarını kaldırması, taraftarlar arasında endişe yarattı.

Icardi dönemi bitiyor mu?

Genç yetenek, bu gece saatlerinde Instagram profilinin öne çıkanlar bölümünde yer alan Galatasaray paylaşımlarını kaldırarak dikkatleri üzerine çekti.

Icardi'nin takımdan ayrılmayı düşündüğü iddialarının ardından yaşanan bu gelişme, taraftarları endişelendirdi.

Taraftarlar, genç yıldızın takımdan ayrılık kararı alıp almadığını merak ederken, kulüpten resmi bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Galatasaray cephesinden Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Galatasaray'ın 2 sezon üst üste yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılılardan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Arjantinli golcünün geleceğiyle ilgili Ajansspor'a açıklamada bulundu.

Nihat Kırmızı, Icardi ile ilgili açıklamasında, "İhtimal dahilinde değil. Adı üstünde iddia. Bizim sözleşmeli futbolcumuz. Bunlar camianın kafasını karıştırmak için ortaya bilinçli iddialar." dedi.

Kırmızı açıklamasının devamında ise, "Biz şampiyon ve en güçlü takımız. Görüyorsunuz rakibimiz bizi yakalamak için Mourinho'yu getirdi, çok çaba sarf ediyorlar. Ama biz çok daha güçlü olacağız. Icardi, Galatasaray'da çok mutlu gitmesi söz konusu değil. Tüm oyuncular Galatasaray'ın oyuncusudur, kişilerin değil" şeklinde konuştu.

Erden Timur'un ayrılığıyla ilgili de konuşan Kırmızı, "Erden Timur çok başarılı oldu. Sevilen bir sima. Takdir hakkını kullandı. Kişisel olarak devam etmesini isterdim. Bizim en önemli eksiğimiz süreklilik. Erden Timur yöneticilikten ayrılmış olabilir, ama Galatasaraylılıktan asla ayrılmaz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı, Erden Timur ile ilgili sözlerini, "Önümüzdeki dönemde de görev alacaktır. Futbol şubesinde ben de çalışmıştım Burak Elmas başkanlığında. Orada eleştirilmemek mümkün değil. Hemen kırılmamak gerekiyor. Erden Timur çok büyük katkı sağladı. Keşke devam etseydi" şeklinde bitirdi.

Mertens ve Okan Buruk'a ilişkin açıklmasında da Kırmızı, "Okan Buruk ve Mertens ile yeni sözleşme konusunda anlaşıldı. Mertens'le 1 yıllık sözleşme yapıldı. Mertens bizim oyuncumuz. Zaniolo da Galatasaray'ın oyuncusu. Genç ve süper yetenek.

Galatasaray'da da çok başarılı oldu. Okan Buruk, isterse bizde devam edecek. Teklifler elbette değerlendirilir. Ama bu konuda teknik direktörümüzün fikri çok önemli. Kerem Aktürkoğlu'nun kalmasını isterse Okan hoca elbette ki devam edecektir. Zaten bizim oyuncumuz." dedi.