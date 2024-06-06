D-8 ülkeleri Gazze gündemiyle toplanıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere 8 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sayın Bakanımızın toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

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