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İliç'te üç işçinin daha cesedine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen göçük sırasında toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız beden sayısı 8'e yükseldi, 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 17:47, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:48
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İliç'te üç işçinin daha cesedine ulaşıldı

Erzincan'da 13 Şubat'ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde liç yığının kayması sonucu toprak altında kalan işçilere ilişkin gelişmeler sürüyor.

İliç ilçesinde faaliyet yürüten maden ocağında, liç kaymasından 114 gün sonra bugün 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece çökmenin yaşandığı ilk andan itibaren toprak altında kalan 9 işçiden 8'inin cansız bedenine ulaşılmış oldu.

İşçilerin kimliğinin DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Erzincan'da 13 Şubat'ta Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen çökme sırasında 9 işçi toprak altında kalmıştı.

Arama çalışmaları kapsamında 4 Haziran'da 1 olmak üzere toplamda 8 işçinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

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