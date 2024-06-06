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İdlib'de öğrenci minibüsü nehre düştü: 6 ölü

Suriye'nin İdlib kentinde öğrencileri okul gezisine götüren minibüsün Asi Nehri'ne düşmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 18:14, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 18:15
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İdlib'de öğrenci minibüsü nehre düştü: 6 ölü

Kaza, öğle saatlerinde İdlib'in batısında yer alan Darkuş köyü yakınlarında Uyanara mevkisinde meydana geldi. İçerisinde öğrencilerin olduğu minibüs Asi Nehri'ne düştü. İlk belirlemelere göre çoğunluğu çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Minibüsün yaklaşık 200 metre yükseklikten kaza sonucu kayalıklara çarparak nehre düştüğü kaydedildi. Bölgede sivil savunma görevindekiler, olay yerinde arama kurtarma çalışmasına başlandığını, yaralıların hastanelere sevk edildiğini de paylaştı.

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