Ali Koç: Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız

ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
Ankara için sağanak uyarısı
Ankara için sağanak uyarısı
Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu
Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu
Yılmaz: Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede
Yılmaz: Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Ateşkes bir an önce sağlanmalı
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Ateşkes bir an önce sağlanmalı
Bakan Işıkhan'dan İsrailli temsilciye tepki: Salonu terk etti
Bakan Işıkhan'dan İsrailli temsilciye tepki: Salonu terk etti
Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt
Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt
Benzin ve motorine indirim
Benzin ve motorine indirim
Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı
Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı
Bakan Şimşek: Rezervler 50 ay sonra ilk defa pozitife döndü
Bakan Şimşek: Rezervler 50 ay sonra ilk defa pozitife döndü
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 4 ay yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 4 ay yasaklandı
Bakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyor
Bakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyor
Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
Seminerlerini istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı
Seminerlerini istedikleri illerde katılacak öğretmenlerin başvuru süresi uzatıldı
Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi
Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi
CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım
CHP'li başkan: Kayınbiraderimi atamak zorundayım
MEB bursluluk yönetmeliğinde kritik değişiklik
MEB bursluluk yönetmeliğinde kritik değişiklik
Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Kiralara ne kadar zam gelecek?
Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! Kiralara ne kadar zam gelecek?
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı?
Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi
Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi
Büyük İstanbul depreminde felaket kapıda!
Büyük İstanbul depreminde felaket kapıda!
TBMM'de tasarruf adımı: Yurt dışı geziye 3 gün sınırı
TBMM'de tasarruf adımı: Yurt dışı geziye 3 gün sınırı
Eksi puanla üniversiteli yapıp Vietnam'dan işçi getiriyoruz!
Eksi puanla üniversiteli yapıp Vietnam'dan işçi getiriyoruz!
Öğretmene geri hizmet! Yetersiz olan merkeze çekilecek
Öğretmene geri hizmet! Yetersiz olan merkeze çekilecek
Şehit olurken 20 kişiyi kurtardılar
Şehit olurken 20 kişiyi kurtardılar
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
'Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı' iddiasına soruşturma
'Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı' iddiasına soruşturma
Erdoğan: Terörle sivil siyaset yan yana durmaz
Erdoğan: Terörle sivil siyaset yan yana durmaz
Ana sayfaHaberler Spor

Ali Koç: Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe tarihinin rüya takımını, en gurur duyacağınız takımını kuracağız." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 20:59, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 21:00
Yazdır
Ali Koç: Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız

Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

"Fenerbahçe tarihinin rüya takımını, en gurur duyacağınız takımını kuracağız." diyen Koç, "Belki bu takım 99 puan almayacak ama bu takım şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir ve bütün olduğumuz müddetçe bizleri durduracak hiçbir güç göremiyorum.

Finansal açıdan Avrupa'nın en kötü kulübüydük. Bizden bağımsız 700 kulübü inceleyen UEFA'nın raporundan bahsediyorum.

Geldiğimizde 17 milyon euro hemen ödememiz gereken rakam vardı. Kadro değerimiz rakiplerimizin altındaydı ve 612 milyon Euro borcumuz vardı.

"FENERBAHÇE'YE ADAY OLMAK ARTIK ÇOK KOLAY"

Finansal açıdan gemiyi doğru noktaya getirdik. Daha çok yolumuz var. Tünelin sonundaki ışığı artık görebiliyoruz. Fenerbahçe'ye aday olmak artık çok kolay.

Önümüzdeki sene kadromuz daha da iyi olacak! Arkadaşlar inanın bundan sonra yolumuz açık. Bundan sonrası daha kolay.

Fenerbahçe tarihinin rüya takımını, en gurur duyacağınız takımını kuracağız. Belki bu takım 99 puan almayacak ama bu takım şampiyon olacak.

AZİZ YILDIRIM'A TEPKİ

Jose Mourinho transferi sadece rakiplerin değil, Sayın Aziz Yıldırım'ın da dengesini bozmuş olacak ki son söylemleri kabul edilebilir değil."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber