7 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi Açılışı'na ve APY TEKMER Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

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