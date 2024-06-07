7 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları
7 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi"ne katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Adana/16.00/17.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valilik, Adliye, Baro ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Bolu/12.00-15.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi Açılışı'na ve APY TEKMER Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/11.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek İklim Ekonomisi Zirvesi Sürdürülebilirlik Finansmanı Programı'na katılacak.
(İstanbul/14.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranları ile 2023 yılı kütüphane istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- 2024 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Türkiye, Polonya ile karşı karşıya gelecek.
(Evian-les-Bains/16.30)
2- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 6. Kültür Festivali'ne İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
3- 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya'da başlayacak. Türkiye organizasyonda 44 sporcuyla mücadele edecek.
(Roma)
4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a yarı final maçlarıyla devam edilecek.
(Paris)