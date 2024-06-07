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İzmir'de bir kişi eşini boğarak öldürdükten sonra hayatına son verdi

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi eşini boğarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 07:35, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:25
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Alınan bilgiye göre, dün akşam Yaylacık Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında ikamet eden İbrahim Köçer (51) ile eşi Nurtaç Köçer (45) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Eşini boğarak öldüren Köçer, çıktığı balkonda kendini asarak yaşamına son verdi.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Köçer çiftinin 3 çocuğunun olay sırasında evde olmadıkları anlaşıldı.

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