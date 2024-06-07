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YKS hafta sonu yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yarın ve pazar günü yapılacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 07:40, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 07:38
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YKS hafta sonu yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 36 bin 945 aday katılacak. 9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.

Sınav, Türkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de gerçekleştirilecek.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 9 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

Üçüncü ve son oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS adaylarının sınava gelirken sınava giriş ve fotoğraflı geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

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