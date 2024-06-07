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AK Parti'de 'kongre' çıkmazı!

AK Parti'de değişim sürecinin zamana yayılması tartışmalara yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişimin başlayacağı kongre tarihi için ikna edildi ancak, parti içinde karşı düşünceler olduğu öğrenildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 07:51, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 07:54
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AK Parti'de 'kongre' çıkmazı!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'de yerel seçimlerden sonra, parti yönetiminde değişim olacağı beklentisine rağmen, kongrenin 2025 yılına bırakılması ihtimali tepki çekiyor.

AK Parti Genel Merkez yönetiminin kongrenin 2025 yılında toplanmasına yönelik hazırladığı taslak takvim konusunda henüz verilmiş bir karar olmasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takvim konusunda ikna edildiği ifade ediliyor. Değişim sürecinin zamana yayılması önerisi Kızılcahamam kampına katılanlar arasında da tepki ile karşılandı.

Toplantılarda, "Kongrenin 2025'e bırakılmaması lazım. Değişim olacaksa bu geciktirilmemeli, zamanlaması önemli. Fazla bekletilirse de sıkıntı olur. Sonuç alınamaz. Kongre ertelenerek, değişim alttan yukarıya doğru yapılmak isteniyor. Böyle şey olmaz. Önce yukarıda oturanların değişmesi lazım" değerlendirmesi yapıldı.

Kongrenin bir yıl sonraya bırakılmasının gerekçesi ise AK Parti yönetimince, "Bu yıl kongre yapılırsa, 2028 yılına kadar (3 yıllık süre nedeniyle) yeni bir kongre sürecine daha girmemiz lazım. Seçim öncesinde kongre tartışmaları bizi olumsuz etkiler. Bu nedenle, kongreyi 2025 yılında yaparsak, yeni vitrin ve yeni kadro AK Parti'yi 2028 seçimine götürür. Zaten seçimlerin 2027 yılında yapılması ihtimali de yüksek. Bu nedenle iç tartışmaları, kongre tartışmalarını 2025 yılında bitirip, önümüze bakarız" şeklinde açıklanıyor.

Cumhurbaşkanına da sunulan taslak takvimde göre, bu sonbaharda, ilçelerden başlayarak kongre sürecinin başlatılması, 2025 yılının mayıs veya eylül ayında ise büyük kongrenin yapılması öngörülüyor.

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