Öğretmen çift 15 gün arayla kalp krizinden hayatını kaybetti

Sabah'tan Necdet Çakır'ın haberine göre;

Batmanlı öğretmen Bilal Atılgan yaklaşık 15 gün önce Ankara'da ani geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Batman'da toprağa verilen Atılgan'ın ani ölümü sevenleri ve ailesini yasa boğmuştu. Bilal Atılgan'ın eşi yaşadığı acıya dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Fenalaşıp Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 36 yaşındaki Bilal Atılgan'ın eşi Ayşegül Atılgan, 10 gün süren yaşam mücadelesinin ardından kurtarılamayarak yaşama veda etti.

ANİ ÖLÜMLERİ EĞİTİM CAMİASINI YASA BOĞDU

Bir çocuk annesi öğretmen Ayşegül Atılgan'ın cenazesi, memleketi Ankara Eryaman Köyünde gözyaşları arasında köy mezarlığında defnedildi. Bilal ve Ayşegül Atılgan çiftinin ani vefatları, Batman eğitim camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.