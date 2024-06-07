Dolar 32,26 TL'ye yükseldi
Güne yüzde 0,3 yükselişle başlayan dolar, günü 32,26 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 17:20, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2240
|32,2250
|32,2620
|32,2630
|Avro
|35,1990
|35,2000
|34,9050
|34,9060
|Sterlin
|41,2150
|41,2420
|41,0870
|41.1030
|İsviçre Frangı
|36,1640
|36,1670
|35,9870
|35,9970
|ANKARA
|ABD Doları
|32,1940
|32,2740
|32,2320
|32,3120
|Avro
|35,1590
|35,2390
|34,8650
|34,9450
|Sterlin
|41,1550
|41,3650
|41,0270
|41,2370