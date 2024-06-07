Dolar 32,26 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2240 32,2250 32,2620 32,2630 Avro 35,1990 35,2000 34,9050 34,9060 Sterlin 41,2150 41,2420 41,0870 41.1030 İsviçre Frangı 36,1640 36,1670 35,9870 35,9970 ANKARA ABD Doları 32,1940 32,2740 32,2320 32,3120 Avro 35,1590 35,2390 34,8650 34,9450 Sterlin 41,1550 41,3650 41,0270 41,2370