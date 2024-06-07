Kars'ta 1 tonluk 'Alaca fırtına' alıcısını bekliyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesi İstasyon Mahallesi'nde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Savaş Çakal'ın yetiştirdiği 3 yaşındaki simental cinsi "Alaca fırtına" alıcısını bekliyor.

Besici Savaş Çakal, çok büyük emek vererek yetiştirdikleri hayvanları Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla satışa sunduklarını söyledi.

Arpa kırması ve özel yemlerle besiye alınan boğanın 3 yaşına geldiğini ve satışa sunduklarını anlatan Çakal, boğanın ismini rengi ve beslenmesinden dolayı verdiklerini belirtti.

Her gün şampuanla duş aldırıyor

Boğanın bakımlı olduğunu dile getiren Çakal, "Boğamıza her gün sabahları şampuanla duşunu aldırıp yemeğini yediririz, sonra uyku moduna geçer. Yaklaşık 1 ton ağırlığında boğamızın alıcılarını bekliyoruz. Piyasa olarak 220-230 bin lira bandında değeri var." diye konuştu.

Eğitim hayatının ardından ata, dede mesleği besiciliği babasıyla sürdüğünü dile getiren Çakal, hayvancılığı severek yaptığını anlattı.