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ÖSYM'den Fenerbahçe açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe olağan seçimli genel kurul toplantısına ilişkin "Alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, 'Biz bu konuda çok duyarlıyız." dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 11:30, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 11:32
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ÖSYM'den Fenerbahçe açıklaması

Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS öncesi ilgili pek çok kurumla toplantılar yaptıklarını ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

"Öğrencilerin sınava gireceği okulların çevresinde gürültü yapılmaması konusunda toplum olarak hassas davranılması" uyarısında bulunan Ersoy, uygulama yapılacak okulların çevresinde adayları olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılmasını, özellikle gürültü çıkartacak çalışmalar yapılmamasını istedi.

Bu noktada ilgili kurumlara bilgilendirme yapıldığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Sınav binalarında uygun koşulların sağlanması ve etrafının gürültüden yalıtılması önemli. Sınav binalarının etrafında herhangi bir çalışma veya etkinlik yapılmaması, pazar kurulmaması, inşaatların ve yol çalışmalarının durdurulması ve gerekli diğer tedbirlerin alınması konusunda tüm ilgili kurumlarla resmi yazışmalarımızı yaptık. Gerekli önlemlerin alınması için ilgili pek çok kurumla toplantılar yaptık.

Bunun için valilikler, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri ve emniyet müdürlükleri ile sürekli koordinasyon halinde pazar günü akşamına kadar çalışmalarımız sürecek. Trafik akışının da emniyetli şekilde sağlanması ve toplu ulaşım imkanlarının artırılması konusuna da işaret ettik. Adaylarımız için stressiz, gürültüsüz ve trafiksiz bir ortam hazırlanması önemli. Toplumsal olarak bu konuda hep birlikte göstereceğimiz duyarlılık çok önemli."

FENERBAHÇE OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU

İstanbul'da YKS ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısına ilişkin soru üzerine Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Kadıköy'de 49 okulda sınav yapıyoruz, Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulunun yapılacağı yere yakın 3 okulumuz var, diğerleri uzak. Üyelerin Kadıköy'e giderken oluşturabileceği trafik yoğunluğunu ve gürültüyü düşündük. Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, 'Biz bu konuda çok duyarlıyız." dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi."

ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların sınavdan önce sınava girecekleri binaları görmelerini ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalarını beklediklerini, yanlarında sınava giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmayı unutmamalarını istedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 'YKS'de gürültü uyarısı

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