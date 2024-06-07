Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 12:27, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 12:28
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.