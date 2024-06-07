19 kişiye mezar olan binanın bodrumunda açılan pencere temele zarar vermiş

Karahan: Manşet enflasyon yılın geri kalanında her ay gerileyecektir
Karahan: Manşet enflasyon yılın geri kalanında her ay gerileyecektir
CHP lideri Özel'den Erdoğan'a 5 maddelik dosya
CHP lideri Özel'den Erdoğan'a 5 maddelik dosya
Okul inşaatında çökme: İşçiler beton kalıbın altında kaldı
Okul inşaatında çökme: İşçiler beton kalıbın altında kaldı
YKS adaylarına kaygıyla başa çıkma önerileri
YKS adaylarına kaygıyla başa çıkma önerileri
AYM'nin iptal kararına Bakan Tunç'tan açıklama
AYM'nin iptal kararına Bakan Tunç'tan açıklama
Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye alınacak
Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye alınacak
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
10 soruda hac ile ilgili merak edilenler
10 soruda hac ile ilgili merak edilenler
Araç muayenede kredi kartı farkına ilişkin resmi açıklama geldi
Araç muayenede kredi kartı farkına ilişkin resmi açıklama geldi
Öğretmen çift 15 gün arayla kalp krizinden hayatını kaybetti
Öğretmen çift 15 gün arayla kalp krizinden hayatını kaybetti
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 'YKS'de gürültü uyarısı
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 'YKS'de gürültü uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Boş 600 bin daire sisteme girsin, kiralar düşsün
Boş 600 bin daire sisteme girsin, kiralar düşsün
AK Parti'de 'kongre' çıkmazı!
AK Parti'de 'kongre' çıkmazı!
AK Parti, Türkiye'nin fotoğrafını çekecek! İkinci reform dalgası geliyor
AK Parti, Türkiye'nin fotoğrafını çekecek! İkinci reform dalgası geliyor
YKS hafta sonu yapılacak
YKS hafta sonu yapılacak
Devlet Denetleme Kurulu'nda görev değişimi
Devlet Denetleme Kurulu'nda görev değişimi
ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
ABD duyurdu: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
Ankara için sağanak uyarısı
Ankara için sağanak uyarısı
Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu
Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu
Yılmaz: Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede
Yılmaz: Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Ateşkes bir an önce sağlanmalı
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Ateşkes bir an önce sağlanmalı
Bakan Işıkhan'dan İsrailli temsilciye tepki: Salonu terk etti
Bakan Işıkhan'dan İsrailli temsilciye tepki: Salonu terk etti
Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt
Bakan Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği eleştirilerine yanıt
Benzin ve motorine indirim
Benzin ve motorine indirim
Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı
Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı
Bakan Şimşek: Rezervler 50 ay sonra ilk defa pozitife döndü
Bakan Şimşek: Rezervler 50 ay sonra ilk defa pozitife döndü
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 4 ay yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 4 ay yasaklandı
Bakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyor
Bakan Özhaseki açıkladı: Depozito Yönetim Sistemi'ne geçiliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

19 kişiye mezar olan binanın bodrumunda açılan pencere temele zarar vermiş

Hatay'da depremde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Altunkaya Apartmanı'na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın bodrum katında açılan pencerenin temele zarar verdiği, 135 derece bükülmesi gereken etriyelerin 90 derece bırakıldığı ve statik projede yönetmeliğin dışına çıkıldığı anlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 14:13, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:14
Yazdır
19 kişiye mezar olan binanın bodrumunda açılan pencere temele zarar vermiş

Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın depremde yıkılması sonucu 19 kişinin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz sanık binanın müteahhidi İ.S'nin (65) "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan müşteki ifadelerine göre ve olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde, binanın saat 04.17'deki ilk depremde yıkıldığının anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede yer verilen Gaziantep Üniversitesinin hazırladığı bilirkişi raporunda, apartmanın mimari projelerinden elde edilen bilgiler ışığında yapının çeşitli tadilatlar geçirdiğinin anlaşıldığı anlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Statik proje ve statik hesap raporları incelendiğinde proje ve rapor verilerinin tutarlı olduğu ancak statik projede yönetmeliğin dışına çıkılarak kolon ve perde boyutlarının uygun olmaması ve donatıların yetersiz kalması gibi birçok hata yapıldığı, enkesit (yapının duvar kalınlığı, döşeme bilgisi, tavan kalınlığı ve odaların yüksekliği gibi bilgileri görmeyi sağlayan çizimler) detaylarının birçok kolonda yer almaması ve etriye aralıklarının kolon gibi önemli taşıyıcı elemanlarda dahi verilmemiş olup bunun önemli bir kusur olduğuna kanaat getirilmiştir."

Raporda, binanın bodrumundaki açılan pencereye değinilerek, "Binanın bodrumunda, perde duvarda açılan pencere kesiti temele zarar vermiştir. Ayrıca donatılarda paslanma ve donatı aralıklarının değişken olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Ayrıca, 135 derece bükülmesi gereken etriyelerin 90 derecede bırakıldığı, binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında deprem yönetmeliğine yeterince uyulmadığının görüldüğü rapoda kaydedildi.

Binaya sonradan müdahalelerin taşıyıcı sisteme zarar verdiğini ileri sürdü

Sanık İ.S. iddianamedeki ifadesinde, müteahhitliğini yaptığı binanın fenni mesulü de olduğunu belirtti.

Binanın 1992'de yapımına başlanıp 1994'te tamamlandığını bildiren İ.S, şunları kaydetti:

"Dönemin şartlarına uygun olarak bu binayı inşa ettik. Binanın inşaatında herhangi bir kusurum yoktur. 1997'de Hatay depremi yaşandığından yapmış olduğum binaları tek tek gezerek hasar alıp almadıklarını inceledim. O tarihte bu binada herhangi bir hasar yoktu. 2000 yılından sonra binaya yapılan müdahaleler sonucu taşıyıcı sisteme zarar verildiğini eşimin iş arkadaşı ve aynı binada dairesi olan birinden duydum. Binanın yıkıldığını depremden sonra öğrendim. Bu binada ölenler olduğunu bilmiyordum."

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber