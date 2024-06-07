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Emekliye verilen ikramiyenin 4'de 1'i Maliye'nin bir arsa satışından geldi

Özelleştirme İdaresi'nin bir arsa satışı Ankara'da rekor fiyata satıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kısa süre içinde Cumhurbaşkanlığı'na onay için göndermesi bekleniyor. 7,5 milyar TL'ye satılan arsa, Emekliye verilecek Bayram ikramiyesinin toplamda 4'te birine denk geliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 15:04, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 15:35
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Emekliye verilen ikramiyenin 4'de 1'i Maliye'nin bir arsa satışından geldi

Ankara'daki değerli arazi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığında yapılan açık ihaleye 18 firma katıldı. 3,5 milyar muamman bedelli arazi 7,5 milyar liraya satıldı.

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü Mahallesi, 65253 ada 1 parsel numaralı, 32.927,26 m² yüzölçümlü taşınmaz ve 65253 ada 2 parsel numaralı, 32.494,69 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar olmak üzere toplam 65.421,95 m² yüzölçümlü taşınmazların ve üzerinde yer alan yapıların geçtiğimiz günlerde yapıldı ve sonuçlandı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığımdaki ihaleye 18 şirket katıldı. Kapalı zarf içerisinde teklif alındı. Daha sonra açık artırma şeklinde ihale devam etti.

İhale 7,5 milyar lira ile Gamador İnşaat firmasında kaldı.

İhale, Cumhurbaşkanlığınca sonuçlanınca kesinleşmiş olacak.

Böylesine büyük bir satış işleminin ekonominin durumu da göz önüne alındığında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığına onaya göndermesi bekleniyor. Bu yolla, 18 büyük konsorsiyomun katıldığı ve açık ihale yöntemiyle en yüksek fiyata satılan arsadan elde edilen gelir, enflasyon nedeniyle değer kaybetmeden Devletin kasasına girmiş olacak

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