İŞKUR 5 ayda 582 bin 667 kişinin istihdamına aracılık etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) 5 ayda 582 bin 667 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 15:15, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 15:16
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un, ülkenin iş gücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"2024 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında 582 bin 667 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 1 milyon 321 bin 421 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 403 bin 323 iş yeri ziyareti yaptık. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."