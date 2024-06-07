İŞKUR 5 ayda 582 bin 667 kişinin istihdamına aracılık etti

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un, ülkenin iş gücü piyasasının en önemli aktörü olmaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında 582 bin 667 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 1 milyon 321 bin 421 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 403 bin 323 iş yeri ziyareti yaptık. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."