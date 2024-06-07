TCMB döviz serbest hesaplara ödenen faizi indirdi

TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, banka, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz indirimi sonrası döviz depo alım faiz oranı tüm vadelerde yüzde 4'ten yüzde 3,75'e, döviz depo satım faiz oranları ise 1 hafta vadede yüzde 6'dan yüzde 5,75'e, 1 ay vadede yüzde 6,5'ten yüzde 6,25'e düşürüldü.

AMB, perşembe günü gerçekleştirilen toplantı sonrasında mevduat faizini yüzde 4'ten yüzde 3,75 seviyesine indirmişti.