Osman Kavala, Bakanlıktan 'kanun yararına bozma' istedi

Kavala'nın, 30 Nisan'da yaptığı "yargılamanın yenilenmesi" talebi ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince oy birliğiyle reddedilmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti.

Mahkemeden muhabere bürosuna gönderilen yazıda, "Hükümlü Mehmet Osman Kavala müdafi avukat Hilal Zengin'in 06.05.2024 tarihli dilekçesiyle kanun yararına bozulması istemli talebinde bulunmuş olmakla, dosya incelenmek üzere taralı haliyle ve fiziki olarak yazımız ekinde gönderilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin tarafından bakanlığa gönderilmek üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen dilekçede, Kavala hakkındaki hükmün kanun yararına bozulması talep edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net