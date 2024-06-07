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Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Polonya'yı 5-1 yenerek finale yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 17:47, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:47
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Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Türkiye, Polonya'yla karşılaştı.

Milli takım, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol daha bularak sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Ampute Milli Futbol Takımı, bu akşam oynanacak İspanya-İngiltere maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.

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