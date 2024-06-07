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Sıcaklık 16 derece birden düştü, kum fırtınası çıktı, ağaçlar devrildi

Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 40 dereceyi hava sıcaklığı, aniden bastıran sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika etkili olan yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi. Yağış ve fırtına bir süre sonra yerini tekrar güneşli havaya bıraktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 17:58, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 18:02
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Sıcaklık 16 derece birden düştü, kum fırtınası çıktı, ağaçlar devrildi

Turizm kenti Antalya'da 3 gündür etkili olan ve 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı, bugün 15 dakika etkili olan sağanakla aniden düşüş yaşadı. Kentte saat 16.00 sıralarında birden şiddetli rüzgarla birlikte birden bastıran sağanakla hava sıcaklığı 24 dereceye gerileri. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşarken, bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle kentin farklı noktalarında ağaçlar devrildi. Bazı ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

"Doğal bir afet ama üzgünüm"

Üzerine ağacın devrildiği otomobilin sahibi Tacettin Olgun, "Sabah işe geldim ve aracı buraya park ettim. Akşamüzeri geldim fırtına çıktı, arabanın yanına geldiğimde ise üzerine ağacın düştüğünü gördüm. Zaten elimde sadece bu araç vardı, nasıl işe gideceğim bilmiyorum" dedi.

Bir başka otomobilin sahibi Duygu Kumbul da, "Kuzenimle gezmeye geldik. Aracımı park edip misafirliğe gittik. Sonra bir anda fırtına çıktı. Aracımın yanına geldiğimde üzerine ağacın devrildiğini gördüm. Ağacın içi resmen boş. Doğal bir afet ama çok üzgünüm" diye konuştu.

Sahildekiler şoke oldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle Serik ilçesinde sahildeki tatilciler ise zor anlar yaşadı. Aniden çıkan rüzgar, sahildeki kumları etrafa savurdu. Sahilde göz gözü görmezken tatilciler sahili terk etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve fırtına sonrası kentte tekrar güneşli hava hakim oldu.

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