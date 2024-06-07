Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca, yurt dışındaki FETÖ yöneticilerinden sosyal medya aracılığıyla aldıkları talimatlar doğrultusunda Türkiye'de örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, örgüte yeni eleman temini ve örgüt üyelerine finansal destek sağladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Haziran Salı günü başlatılan çalışma sürüyor.

Malatya merkezli soruşturma kapsamında ABD, Kanada, İspanya, Hollanda, Belçika ve Almanya ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ile Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan bu kişilerden 7'si sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, örgüt üyelerine dağıtıma hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık değeri 960 bin lira olan menkul kıymet ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmiş, şüphelilerin örgütsel iletişimi "Signal" isimli haberleşme uygulaması ve sosyal medyada sohbet odaları yoluyla sağladığı tespit edilmişti.