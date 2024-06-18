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POMEM'de geçen süreler memurluk hizmeti sayılır mı?

Polis Meslek Eğitim Merkezinde geçen süreler, 2013 yılına kadar hizmetten sayılmamaktadır. Bu yıldan sonra geçen süreler ise sigortalılık kapsamına dahil edilmiş olan bir süre olmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Haziran 2024 14:10, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 21:48
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POMEM'de geçen süreler memurluk hizmeti sayılır mı?

Soru : Merhabalar ben polis memuru olarak görev yapmaktayım. Bildiğiniz üzere 2 yıl PMYO okuyan polislerin hizmetine bu PMYO sureleri sigortalı hizmet olarak eklendi. Yani bizim 20 yıl olan zorunlu hizmetimiz 18 yıla düştü. Ancak Egm'nin sitesinde bunun mümkün olmadığı ve de emekli keseneği yapılmadığı için bunun mümkün olmadığı yazıyor. Burada bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. Lütfen bizi aydınlatır mısınız?

Detaylar/Değerlendirmeler;

Gerek 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Polis Meslek Eğitim Merkezinde geçen sürelerin, sigortalı geçen süreler olarak kabul edileceğine dair her hangi bir hüküm bulunmamaktaydı.

5510 sayılı Kanun Madde 4 hükmüne 12/7/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile eklenen "polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar" ibaresi ile POMEM'de geçen süreler de sigortalı sayılanlar arasına dahil edilmiştir.
Dolayısıyla da, bu durumda polislik eğitimine tabi olup bu eğitimlerini tamamlamak ve polislik mesleğine başlamak şartıyla bu süreleri hiçbir işleme yani bir borçlanma işlemine tabi tutulmadan memur statüsünde geçmiş olan süre kabul edilmektedir.

5434 e tabi memurlar açısından ise direkt hizmet olarak alınmamakta, ayrıca bu süreler borçlanma kapsamına da girmemektedir. 5510 a tabi memurlar için ise bu süreler belirtildiği şartlarda sigortalı sayılıp hizmete ilave edildiğinden ayrıca bir borçlanma işlemi getirilmemiştir.

2013 yılında yapılan bu kanun düzenlemesinin yerinde olduğu, ancak eksik yapılan bir düzenleme olduğunu değerlendirmekteyiz.

Yapılan bu düzenlemede 2013 yılından önce polis meslek eğitim merkezlerinde öğretim gören ve daha sonra memur olanların bu süreleri hiçbir surette sigortalılık kavramı içerisine dahil edilmemiş ve bu süreleri kişilerin borçlanmalarını sağlayacak bir düzenleme de yapılmamıştır.

Bu bağlamda, Polis Meslek Eğitim Merkezinde geçen sürelerin memurların hizmetlerine dahil edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

İntibak işlemlerinde geçmişe yönelik olarak dikkate alınmaması da yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar kapsamında doğrul olmaktadır.

Sonuç Değerlendirmemiz:

Belirttiğiniz gibi "emekli keseneği yapılmadığı için mümkün olmadığı" ibaresinden anladığımız husus, POMEM süreleri 2013 yılından sonra eğitim bitirilmek ve mesleğe başlamak şartıyla herhangi bir işleme gerek kalmaksızın hizmet olarak değerlendirildiğinden, bundan önceki süreler için yapılacak bir işlem de olmadığından, yani borçlanarak hizmet imkanı da bulunmadığından, bu sürelerin dikkate alınmadığı anlamına geldiğini değerlendirmekteyiz.

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