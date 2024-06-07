Şirketler için KKM'de vergi avantajı kalkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz'da Kur Korumalı Mevduat için şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceklerini söyledi. Şimşek alınan önlemlerin bütçe açığını 2025'ten itibaren yüzde 3'ün altına çekeceğini belirtti.

Şimşek, 2050'ye kadar küresel sıcaklığın 3,2 derece artması durumda küresel gayri safi yurtiçi hasılanın baz senaryoya göre yaklaşık 5'te 1 daha düşük olacağını ve açlık riskinin de 5'te 1 oranında yükseleceğini söyledi.

"Bunlar çok ciddi rakamlar" diyen Şimşek, kuraklık riskinin arttığını ve şu an içerisinde Türkiye'nin de olduğu 129 ülkenin ileride kuraklık riskiyle karşı karşıya kalacağını kaydetti. Öte yandan Şimşek, bu konuda bütün ülkelerin mevzuat düzenlemesine gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Fosil yakıt sübvansiyonlarının azaltılması ve tamamen kaldırılması gerekiyor." diyen Şimşek, karbon ayak izinin vergilendirilmesinin gerektiğini ve yine tarımda orman alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.