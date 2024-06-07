Sivas'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 20:58, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 21:00
Edinilen bilgilere göre kaza, Kangal ilçesi Çetinkaya yolu eski hastan kavşağı yakınında meydana geldi. S.D. idaresindeki 58 BD 875 plakalı otomobil ile O.G. idaresindeki 58 YG 541 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Rukiye Demir (70) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.