Valilikten polise yumruklu saldırıyla ilgili açıklama: Olayla ilgili tahkikat başlatıldı

Tokat Devlet Hastanesinde polis memuruna yaşanan saldırıyla ilgili Tokat Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde meydana gelen olayla ilgili bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bugün saat 14.15 sıralarında hastane acili önünde gerçekleşen olayda yaklaşık 15 gün önce Sivas ilinden Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yatışı yapılan hasta Y.C.T., hastaneden tedavi çıkışı sırasında 'polisleri sevmem' diyerek İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru H.K.'nın suratına yumruk atmıştır. Burnu kırılan polis memuru aynı hastanede tedavi altına alınmıştır. Y.C.T. hakkında kasten yaralama ile ilgili olarak gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.