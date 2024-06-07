Kızı tarafından cansız bedeni bulundu, kocası her yerde aranıyor
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın, kızı tarafından evde ölü olarak bulunurken, ilk belirlemelere göre kadının darp sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 21:53, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 22:37
Olay, Cuma Mahallesi 202 sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıdan gelen 14 yaşındaki kız çocuğu, annesi N.T.'yi evde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde N.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede N.T.'nin darp neticesinde hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Kız çocuğu ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edilen N.T.'nin eşi M.T. de polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.