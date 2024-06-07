A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın EURO 2024'te mücadele edeceği 26 kişilik kadrosu açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Haziran 2024 23:24, Son Güncelleme : 07 Haziran 2024 23:24
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.
Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, 31 kişilik aday kadrodan 5 ismi çıkararak Almanya kafilesini belirledi.
İşte A Milli Takım'ın 26 kişilik EURO 2024 kadrosu:Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
A Milliler, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.